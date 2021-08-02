مستجدات «حياة كريمة» في كفر الشيخ.. صرف «قومسيون» وغاز «مطوبس» (صور)

تستكمل محافظة كفر الشيخ، عمل الجسات اللازمة لـ«كوبري الملاحة 1»، وإحلال وتجديد بكوبري آخر في قرية الجزيرة الخضراء، وهدم مقر الجمعية الزراعية في البصراط، تمهيدا لإنشاء المقر الحكومي الموحد للقرية، ويرافق ذلك استمرار العمل في قرية السعادة وتغيير خط المياه الرئيسي في طريق السعادة الروضة والمواجه لقرية السعادة.

كما يستكمل العمل بمشروع الصرف الصحي في قرية القومسيون غرب، والتويبنة، وجرى تسليم الأرض للشركة المنفذة للمجمع الخدمي في قرية الجزيرة الخضراء، وتحديد نقاط نقل خط الغاز من محافظة البحيرة لمطوبس من خلال مرور خط الغاز من النيل، علما بأنّ تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويعمل برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث جرى إدراج مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بعدد 5 وحدات محلية و18 قرية أم ونحو 187 تابعا، وتهتم المبادرة برفع مستوى الخدمات المقدمة في القرى للارتقاء بها، ومنها مجمعات الخدمات الحكومية والتي تتلخص في إنشاء مبنى مجمع في كل وحدة محلية قروية، لتقديم الخدمات الحكومية لأبناء القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية، ليتمتع أهالي لك القرى بهذه الخدمات، فضلا عن إعادة بناء المساكن للمواطنين غير قادرين، وتمكينهم اقتصاديا.

تعمل مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، على عمل مجمع خدمات للمواطنين في القرى المستهدفة، وتشمل سجل مدني ومكاتب للبريد ووحدة للتضامن الاجتماعي ومجمعات للخدمات الزراعية، ونقاط أمنية وتحسين جودة خدمات الاتصالات عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة.

ويهدف مجمع الخدمات التي توفرها مبادرة «حياة كريمة» في مركز مطوبس في كفر الشيخ، لإنهاء معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر، يضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي ومركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي للجهات كافة.