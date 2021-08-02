رئيس مدينة سيوة: خطة لصيانة أعمدة الإنارة وإزدواج طريق «سيوة - مطروح»

أعلن العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، بدء تنفيذ خطة صيانة أعمدة الإنارة وتحسين خدمات الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لافتا إلى أن المدينة بدات أعمال الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة العامة على الطرق، من خلال الفنيين والعمال والمهندسين بإدارة الإنارة العامة، اليوم الإثنين، ويجري العمل حاليا بمدخل مدينة سيوة لصيانة الأعمدة ومراجعة الكشافات، مشيرا إلى الإنتهاء من الأعمال قريبا.

خطة لصيانة أعمدة الكهرباء بشوارع سيوة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريح صحفي، اليوم، إن المدينة وضعت خطة شاملة تتضمن صيانة جميع أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتستهدف جميع الأحياء والمناطق السكنية: «سننتهى من تنفيذ الخطة طبقا للمواعيد المحددة، ودفعنا بسيارات متخصصة وفريق من المتخصصين من إدارة الإنارة العامة، وجرى توفير جميع المهمات اللازمة لتنفيذ خطة الصيانة، بدعم من محافظة مطروح، من كشافات جديدة، مع صيانة الكشافات الموجودة، من خلال فنيين الكهرباء، وذلك لإضاءة جميع الأعمدة، بما يتناسب مع طبيعة سيوة السياحية والإرتقاء بها في جميع الخدمات، حيث تستقبل أفواجا سياحية من مختلف دول العالم، على مدار العام نظرا لتنوع السياحة في الواحة».

إنارة أعمدة الكهرباء وإزدواج طريق «سيوة - مطروح»

وأضاف رئيس مركز سيوة، أنه بالتوازى مع صيانة أعمدة الإنارة على الطرق، تجري حاليا أعمال إزدواج طريق «سيوة - مطروح»، الصحراوي، والذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بنظام الخرسانة، بما يساهم في تنمية سيوة، وزيادة حركة البضائع المصدرة من الواحة وتنشيط حركة السياحة، وزيادة عوامل الأمان للسيارات التى تسير على الطريق الوحيد الرابط بين مدينة مرسي مطروح وسيوة.