رئيس مدينة سيوة يوجه بسرعة صيانة أجهزة الأشعة بالمستشفى المركزي (صور)

أجرى العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، زيارة مفاجئة لمستشفى سيوة المركزي، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بعد ورود عدة شكاوى عن توقف قسم الأشعة عن العمل، مع متابعة الانضباط وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين، داخل أقسام المستشفى المختلفة.

واستعرض «عبدالغني»، مدى توافر الأدوية بصيدلية المستشفى، ومراجعة حالة الأجهزة الطبية ومدي كفاءتها، موجهاً مسؤولي المستشفى بسرعة إنهاء أعمال الصيانة اللازمة لأجهزة الأشعة بالمستشفى بعد مخاطبة مديرية الصحة بمطروح، وذلك حرصا من محافظة مطروح على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم.

رئيس المدينة يطمئن الأهالى على قسم الأشعة بمستشفى سيوة

وطمأن رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم السبت، خلال زيارته مستشفى سيوة المواطنين أن قسم الأشعة المقطعية يعمل بكفاءة، ويقوم حاليًا باستقبال حالات الطوارئ بصفة مستمرة، لافتًا إلى استمرار الجولات الميدانية والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من أهالى واحة سيوة وزائريها من المصريين والسياح الأجانب والذين يتوافدون عليها من مختلف دول العالم.

توافر الخدمات الطبية في مستشفى سيوة

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة، توافر جميع الخدمات الطبية في مستشفى سيوة بمختلف الأقسام، وأن المستشفى تستقبل الحالات المرضية العاجلة في أقسام الطوارىء، كما تقوم بعلاج المرضى وتوقيع الكشوفات الطبية عليهم بالعيادات الخارجية بشكل يومى، مع تطوير المستشفى من جانب محافظ مطروح ودعمها بجميع الإحتياجات اللازمة لها من جانب وزارة الصحة والسكان، خاصة وأنها تخدم جميع المواطنين من مركز ومدينة سيوة والقرى التابعة لها.