ترقية 11 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من «فتحى محمد الفسخانى، وخالد حسين راشد، ونيرمين محمد ماضى، ومرفت حسن السقا، ومروة إبراهيم شاهين، وتيمور مصطفى حسن بكلية الطب».

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من «أيمن حامد الشيخ، وأيمن محمد عبد السلام، وأسامة عبد الله البهى، ونهى حسن الغزالى، وريهام ممدوح لاشين بكلية الطب».

ووافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من «محمد إبراهيم رضوان بكلية التربية، ومحمد صلاح غالى، ولميس أحمد الغريب، ومى سامى محمد بكلية طب الأسنان، وهيثم عاطف غلوش بكلية الهندسة، وبيتر سمير سيدهم بكلية الصيدلة».

وأصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قرارًا، اليوم، بتكليف الدكتور محمد حسين محمود، الأستاذ بكلية الهندسة، لتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب، لحين صدور قرار من السلطة المختصة بتعيين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحصل الدكتور محمد حسين على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1990، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل بعد ذلك معيدا بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 1992، ثم درجة الماجستير عام 1996 من جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه «إشراف مشترك» بين جامعتي طنطا ونورث كالورينا الأمريكية عام 2002، ليعمل في ذات العام مدرسًا بكلية الهندسة جامعة طنطا.

تدرج في الوظائف العلمية حتي حصل علي درجة الأستاذية في عام 2013، حيث شغل منصب مدير معمل الخرسانة المسلحة، ومديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بهندسة طنطا، ثم وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب اعتبارًا من 2014 وقائما بأعمال عميد كلية الهندسة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد حسين عضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدون تخصص «الهندسة الإنشائية» والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات.