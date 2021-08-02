«عشان ميتنصبش عليك».. نصائح مهمة قبل الشراء من الأوكازيون الصيفي

تنطلق عروض الأوكازيون الصيفي اعتبارا من اليوم الإثنين ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة التوجه مسبقا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على الموافقة.

وفي هذا الصدد، حذّرت وزارة التموين، المحلات من إعلان أسعار وهمية ضمن تخفيضات الأوكازيون الصيفي، مؤكدة أنّه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحلات المضللة في أسعارها والتي تضع عروضا وتخفيضات وهمية، وهو ما حذّر منه اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، مقدما نصائح يجب مراعاتها والالتزام بها عند الشراء خلال فترة الأوكازيون الصيفي، وهي كما يلي:

نصائح عند الشراء من الأوكازيون الصيفي

- افحص الملابس بشكل جيد وتأكد من عدم وجود عيب بها.

- لا تشتري من محل لا يضع إعلانا على سعر القطعة قبل وبعد التخفيض.

- لا تشتري دون فواتير بالسلع ويكون مدون بها نوع السلعة وتاريخ الشراء، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها.

- لا تشتري من أول محل تدخله، والأفضل أن تدخل أكثر من مكان للحصول على أكبر نسبة من التخفيضات لدى المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي.

- احرص على التعامل مع المحلات المرخصة ولا تتعامل مع الباعة الجائلين حيث لن تستطيع استرجاع البضاعة لهم إذا اكتشفت بها شيء.

- راجع تاريخ الإنتاج والصلاحية قبل الشراء.

ـ عند وجود عروض على الملابس، تأكد أنّها ليست موجودة عندك، وتأكد من شراء المقاس المناسب وحدد ما تريد شراءه قبل الذهاب إلى أي مكان.

ونصحت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، المواطنين بأن يكونوا أكثر إيجابية وحريصين على حقهم في الحصول على سلع جيدة مطابقة للمواصفات القياسية، ويبلغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية أو تبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588.