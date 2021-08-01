 قبل انطلاقه غدًا.. كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الصيفي 2021

ينطلق غدًا الاثنين الأوكازيون الصيفي لعام 2021، على مستوى جميع المحافظات، ويستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل، وسط مراقبة شديدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ للوقوف على مدى التزام المحال التجارية بإعلان تخفيضات حقيقية للمواطنين لمنتجات ذات جودة عالية تخفيفا وتيسيرا عليهم.

شرط المشاركة

أتاحت الوزارة إشتراك المحال التجارية في فترة الأوكازيون لمدة أسبوعين كاملين، شريطة حصول المحل على رخصة مسبقة بالمشاركة في الأوكازيون صادرة من مديرية التموين التابع لها المحل، مع اشتراط أن يقوم المحل بتعليق هذا التصريح في مكان بارز وواضح داخل مدخل المحل.

حملات رقابية

وطبقًا لتوجيهات الوزير الدكتور علي المصيلحي، فإنّ هناك حملات تفتيشية ورقابية ستجوب الشوارع والمناطق الشهيرة بحركة التجارة بدءًا من الاثنين، وذلك على مستوى المحافظات بالتعاون مع مديريات التموين وفروع جهاز حماية المستهلك، من أجل التأكد من التزام المحال بالتخفيضات المعلنة مقارنة بأسعار السلع قبل التخفيض.

المحال غير ملزمة بنسبة تخفيضات محددة

من جانبه، أعلن عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنَّه ليس هناك نسبة تخفيضات محددة سيتم إلزام المحال التجارية التي قررت المشاركة في الأوكازيون الصيفي لعام 2021 بها.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ لكل محل كامل الحرية في أن يعلن النسبة المخفضة المناسبة له، بناءً على كميات المنتجات المخزونة لديه والتي يريد في بيعها، قبل بدء موسم ملابس الشتاء والخريف، وبناء على كمية السلع المتراكمة لدى كل محل في المخازن الخاصة به.

توقعات بإعلان المحلات عن تخفيضات بنسبة 60% للمواطنين

وعن مدى توقُّع الوزارة في نسبة التخفيض التي سيتم توفيرها على المواطنين تسهيلًا عليهم وتحفيزهم على عمليات الشراء في فترة الأوكازيون، صرّح خليل: «قد تصل نسبة التخفيض على المنتجات وخاصة منتجات المنسوجات والملابس والأقمشة إلى 60%، ولكنها ليست شرط إلزامي على المحلات الالتزام بهذه النسبة».

عقوبة الإعلان عن تخفيضات وهمية في الأوكازيون الصيفي 2021

فيما يتعلق بمعاقبة المحال التي ستعلن عن تخفيضات وهمية، أكّد خليل أنّ هذا الأمر يندرج تحت تهمة الغش التجاري، والتي تصل عقوبتها طبقًا لقانون حماية المستهلك إلى غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع مصادرة البضاعة المباعة، وربما تصل إلى العقوبة أيضا إلى غلق المحل وتشميعه.

هدف الأوكازيون هو إنعاش السوق المصري

وأشار رئيس القطاع، إلى أنّ هدف الاوكازيون بصفة عامة سواء الصيفي أو الأوكازيون الشتوي هو إنعاش السوق المصرية وإنعاش حركة التجارة به، حيث يحدث في فترة الأوكازيونات رواج لعملية شراء السلع والمنتجات من أجل استفادة المواطنين من التخفيضات المعروضة توفيرًا عليهم وتخفيفًا عن كاهلهم.

مشاركة كبيرة

وكشف خليل، أنّ عدد المحال التي ستشارك هذا العام في فترة الأوكازيون ستتعدى أربعة آلاف محل، وذلك بزيادة عن العام الماضي الذي شهد مشاركة 3400 محل في أوكازيون العام الماضي.

وحددت وزارة التموين، الإجراءات المطلوبة من المحال التجارية للحصول على تصريح أو إذن رسمي للمشاركة في الأوكازيون، حيث تشترط ضرورة توجه صاحب المحل إلى مديرية التموين التابع لها المحل من أجل التقدم بطلب للحصول على التصريح، وتشمل الأوراق اللازمة صورة من رخصة المحل، وصورة من السجل التجاري للمحل، وصورة البطاقة الضريبية، وتفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل في حال وجود سلسلة محلات لشركة واحدة.