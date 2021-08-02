شركات الحديد تثبت أسعارها في أغسطس.. «عز» بـ14600 جنيه للطن

قررت الشركات تثبيت أسعار الحديد لتسليمات شهر أغسطس الجاري، على خلفية الاستقرار النسبي لأسعار الخامات العالمية، وانخفاضها في بعض الأوقات، وهدوء الطلب على المستوى المحلي.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من جانب الشركات، استقر طن حديد عز عند 14 ألفًا و600 جنيه، تسليم المصنع، وطن حديد السويس عند 14 ألفًا و500 جنيه، وهو السعر ذاته لطن حديد بشاي، فيما جاء حديد الجارحي بأقل 50 جنيهًا في الطن، مسجلًا 14 ألفًا و450 جنيهًا، وحديد عطية بسعر 14 ألفًا و300 جنيه، كما استقر حديد المراكبي عند نفس السعر، وبلغ سعر طن حديد المصريين 14 ألفًا و500 جنيه، وحديد العشري 14 ألفًا و300 جنيه، وكذلك سعر طن حديد مصر ستيل.

من ناحية أخرى، كشف الاتحاد العربي للصلب عن انخفض خام الحديد إلى أدنى مستوى له في شهرين مع عدم استقرار في سوق المواد الخام.

وبحسب البيانات العالمية، انخفض سعر خام الحديد 62٪ الأسترالي بمقدار 12.5 دولار بالطن ليصل إلى 182 دولارًا لكل طن، بعدما انخفضت العقود الآجلة بمقدار 87.5 يوان لكل طن (ما يعادل 13.5 دولار / طن)، إلى 1027 يوانًا صينيًا لكل طن (ما يعادل 159 دولارًا/ طن).

وبحسب الاتحاد، فإن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الحاد يعود إلي تزايد التشاؤم في السوق مع بدء المصانع في الصين القيام بخفض الإنتاج في يوليو، حيث خفضت بعض المصانع طاقتها بنسبة 20-25٪ ، كما ألغت الصين الخصم الضريبي لتصدير بعض منتجات الصلب وزادت رسوم التصدير على الحديد الخام عالي النقاء.

وأكد الاتحاد أن بيانات الحديد والصلب الصينية أشارت مرة أخرى إلى أهمية إجراءات خفض السعة الإنتاجية وخفض الانبعاثات خلال النصف الثاني من عام 2021، ما يشير إلي مزيد من خفض الانتاج.