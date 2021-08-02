3 محطات واستعانة بصديق.. رحلة هروب وتنكر الطبيب قاتل زوجته بالدقهلية

كشفت التحقيقات في قضية مقتل طبيبة الدقهلية، ياسمين حسن يوسف 26 سنة، طبيبة أسنان، على يد زوجها محمود مجدي 29 سنة طبيب أسنان، أن المتهم والمجني عليها كانا زميلين بنفس الجامعة لكن في سنوات دراسية مختلفة وحصلا على بكالوريوس طب الأسنان، وتزوجا وأنجبا 3 أطفال، لكن خلال فترة الزواج لم تتوقف الخلافات بينهما حتى حسمها الزوج ثالث ايام عيد الأضحى بـ11 طعنة بسكين، فأودى بحياتها وفر هاربا، وبعد رحلة هروب استمرت قرابة أسبوع، تمكنت القوات من ضبط المتهم في الإسكندرية.

قاتل زوجته تنكر وغير ملامحه

وأضافت التحريات، عقب هروبه توجه المتهم إلى محافظة دمياط، اختبأ لدى صديق له يعمل طبيبا للأسنان الذى كان يعرف خلافه مع زوجته وشرح له المتهم تفاصيل جريمته، فتعاطف معه وقرر مساعدته، حيث قام بسحب مبلغ 10 آلاف جنيه من الفيزا الخاصة به، وقام بقص شعره لتغيير ملامحه، ثم اشترى له ملابس جديدة، وأخفى سيارته والتي شيرت الملطخ بالدماء الذي كان يرتديه، وتوجها إلى موقف السيارات وسافرا للإسكندرية وأخفاه في شقة بمنطقة العامرية حتى تم القبض عليه بمعرفة قوة من قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ونقلته قوة أمنية إلى مديرية أمن الدقهلية، وتحرر محضر ضده وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

ووفقا لما برر به المتهم في التحقيقات دوافعه للجريمة، فقد أكد أن زوجته اعتادت التشاجر معه لأتفه الأسباب ويوم الحادث أهانته و«شتمته وشتمت أمه»، فلم يتمالك أعصابه وكان أمامه سكينا فأمسك به وطعنها عدة طعنات ثم تركها وفر هاربا، متابعًا: «نفسيتي كانت تعبانة ومش عارف أنا قتلتها إزاى مكنتش أقصد أموتها ومش عارف طعنتها كام طعنة».

11 طعنة

وفى ثالث أيام عيد الأضحى أبلغ مستشفى المنصورة الدولي، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات، وتبين وفاتها إثر تلقي 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدى عبدالهادي 29 سنة طبيب أسنان وفر هاربا.