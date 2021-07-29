أنهى حياة زوجته بـ 11طعنة سكين.. تجديد حبس طبيب أسنان الدقهلية 15 يوما

أمرت محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية بمحافظة الدقهلية، بتجديد حبس طبيب أسنان 15 يوما علي ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة قتل زوجته الطبيبة فجر ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، بطعنها 11 طعنة في أماكن مختلفة من جسدها، وفر بعدها هاربا إلي محافظة الإسكندرية حتى تمكن الأمن العام من القبض عليه.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية، وقال إنه تشاجر مع زوجته «ياسمين حسن»، 26 سنة، في تلك الليلة، وحين سبته لم يتمالك أعصابه، فأخذ سكينا وظل يضربها بالسكين حتى وقعت علي الأرض وسافر بعدها إلى الإسكندرية واختبأ هناك إلي أن تم إلقاء القبض عليه.

واستحوذت قضية مقتل الطبية «ياسمين حسن»، على مساحة كبيرة من الرأي العام، كون الضحية والمتهم من أصحاب الشهادات العليا والزوج المتهم معيد بكلية طب الأسنان في إحدي الجامعات الخاصة والزوجة طبية بالتأمين الصحي.

وأكد أقارب المجني عليها أنها كانت على سجادة الصلاة وقت أن طعنها زوجها قفد كانت تستعد لصلاة الفجر ولم يرحمها وبعد ارتكاب الواقعة أمام أطفالها الثلاثة فر هاربا وتركها في الشقة حتى جاءت أسرته تحاول إخفاء أثار الدماء وطلبوا لها سيارة إسعاف ووصلت إلى مستشفي المنصورة الدولي جثة هامدة.

وأكد التقرير الطبي المبدئي عن حالة وفاة الدكتورة ياسمين حسن، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ونزيف دموي، ووجود إصابات بالرئة اليمني والكبد، وإصابة طعنية بالصدر.

وظل هروب الزوج لغزا لمدة 72 ساعة، فتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقيادة اللواء شريف رؤوف، مدير مباحث وزارة الداخلية، وتم وضع خطة البحث وتتبع خط سير المتهم.

وتمكن فريق البحث من الوصول إلي مكان اختباء الطبيب الهارب في مدينة الإسكندرية، لدى أحد أصدقائه هناك، وتم القبض عليه، ونقله إلي مديرية أمن الدقهلية لتقديمه إلي نيابة قسم ثان المنصورة تنفيذا لأمر سرعة ضبطه وإحضاره، وسؤاله في الاتهامات الموجه إليه من أسرة زوجته بقتلها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك «يوم الخميس الماضي».