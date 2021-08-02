حالة واحدة مصابة بكورونا في عزل «أسوان التخصصي»

شهد مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة حي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا، ووصل إلى حالة واحدة محتجزة بقسم العزل، دخلت القسم فى يوليو الماضي أي منذ نحو شهر وهي تعالج حاليا من آثار الإصابة بفيروس كورونا، ومن المنتظر خروج آخر حالة للكورونا داخل مستشفى العزل بأسوان.

وجرى تخصيص مستشفى أسوان التخصصي كمستشفى عزل رئيسي خاص بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 20 مارس 2020 ، ووصلت عدد الحالات التى تعالج بصورة يومية لما يزيد عن 95 حالة خلال الجائحة سواء في الموجة الأولى او الموجة الثانية، ومع مرور الأيام والشهور بل ما يزيد عن سنة و5 أشهر بدأت حالات الإصابة في تراجع ملحوظ حتى وصلت لحالة واحدة فقط يتم علاجها داخل عزل الصداقة.

وخلال سنة و5 أشهر كمستشفى عزل شهد المستشفى شفاء وخروج 798 حالة، آخرها حالة لسيدة من منطقة جبل تقوق بمدينة أسوان بتاريخ 25 يوليو الماضي، كما تم تحويل 497 حالة إلى المنزل لاستكمال العلاج المنزلي ، كما تم تحويل 379 حالة إلى نزل استاد أسوان حيث تم علاجهم وخروجهم جمبعا إلى منازلهم بعد اكتمال الشفاء .

وفاة 905 حالة داخل المستشفى

وداخل مستشفى العزل بالصداقة توفيت 619 حالة من المصابين بالكورونا كانت آخرها حالة «أبو زيد . أ. أ»، 76 سنة، مقيم بمدينة أسوان توفي مساء أمس الأحد، كما توفيت 158 حالة بأمراض أخرى داخل المستشفى بعد علاجهم من الكورونا، هذا بالإضافة إلى وفاة 3 حالات لم يمر على دخولها المستشفى 48 ساعة، ووفاة 125 حالة لم يمر على دخولهم المستشفى 24 ساعة.

يذكر أنَّ مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتمّ تجهيزه لاستقبال حالات العزل، وحددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 84 سريرًا، و48 من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع مثل هذه الحالات.