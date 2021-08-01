مستشار «الصحة» عن تأجيل الحصول على جرعة اللقاح الثانية: أسباب تنظيمية

علق المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، على بعض الأقاويل التي توضح أن سبب تأجيل حصول بعض المواطنين على الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لوباء كورونا لمدة 12 يوما يتمثل في عدم توفر جرعات اللقاحات، مؤكدا أن هذا ليس صحيحا على الاطلاق، وأن السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل لتنظيم وفود المواطنين على مراكز التطعيم ومنعا لحدوث أي تكدسات أمام تلك المراكز.

وقال «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «رأي عام»، المذاع على شاشة TeN، اليوم الأحد، إن رغبة وزارة الصحة في جعل عملية حصول المواطنين على اللقاحات منظمة بشكل أكبر، كانت السبب وراء هذا التأجيل.

وأشار مستشار وزيرة الصحة لتكنولجيا المعلومات، إلى أن عدم تلقي بعض المواطنين الرسائل التي تبلغهم بضرورة التوجه إلى مراكز تطعيم اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن، رغم تسجيلهم لبياناتهم عبر الموقع المخصص لهذا الأمر، منذ مارس الماضي، يعود إلى أن الاعتبار الأول والأخير الذي تعتمد عليه وزارة الصحة لتحديد المستحقين للتطعيم، يتمثل في الحالة الطبية لكل مواطن ووضعه الصحي.

وتابع: «يعني اللي عنده 4 أمراض مثلا، فطبيعي يكون أولى أن تجيله رسالة الحصول على التطعيم قبل اللي عنده 3 أمراض وهكذا».

وأردف أن الوزارة لا تنظر إلى اعتبار من سجل أولا بياناته حتى تحدد أصحاب الأولوية في الحصول على اللقاحات، ممازحا: «هو مش حاجز شقة»، ومؤكدا أن الأمر يتوقف فقط على الحالة الصحية لكل راغب في الحصول على اللقاح ووحدها من تحدد موعد حصوله على اللقاح.