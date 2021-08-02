الصحة: لا ضرر على المسافرين حال الحصول على أكثر من لقاح لكورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الشخص الراغب في السفر مضطر يخضع لمتطلبات الدولة التي يرغب في السفر إليها، ولذلك الدولة وفرت جميع اللقاحات في الفترة المقبلة، لتلبية رغبات كل المسافرين، مؤكدة أنه لا يوجد ضرر عليهم إذا حصلوا على أكثر من لقاح لفيروس كورونا، «مش هيضر، ولكنه هينشط المناعة أكتر».

عاصم: كل اللقاحات في مصر آمنة وتجاوزت مرحلة التجارب

وأضافت «عاصم»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، أن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المطروحة في المجتمع المصري والعالمي تجاوزت منذ فترة طويلة مرحلة التجارب الإكلينيكية، وحاليا في مرحلة التفعيل، فهناك ملايين من المواطنين حول العالم جرى تطعيمهم بالفعل، والبيانات أصبحت متاحة حاليا بما فيها للفئات التي لم تكن من الناحية العلمية أو الأخلاقية جائز دخولهم في التجارب مثل السيدات الحوامل.

لا يوجد تفسير في التفاوت بين متطلبات كل دولة في التطعيم

وأوضحت أنها لا تستطيع تفسير التفاوت بين متطلبات كل دولة في التطعيم، حتى الآن، فهناك ضوابط ولوائح تنظم ذلك، كما أن منظمة الصحة العالمية أقرت كل اللقاحات من ناحية نتائج التجارب من ناحية الوقاية من الأمراض الشديدة أو الوفاة متشابهة للغاية، وبالتالي لماذا يكون هناك نوع من التمييز في اختيار دولة لنوع لقاح معين لدخول المسافرين إليها.

متحور دلتا ليس أشد شراسة.. «ربنا ساترها معانا حتى الآن»

وأشارت إلى أنّ العالم حاليا في مركب واحدة بسبب فيروس كورونا، وإذا لم يتم منع انتقال الفيروس من شخص لآخر على مدى العالم لن نستطيع توقيف تحورات الفيروس المتتالية، ولا سيما متحور دلتا الذي لم يثبت بعد بكونه أشد شراسة ولكنه أشد انتشارا فقط، «ربنا ساترها معانا إلى الآن».