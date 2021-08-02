عاجل.. تداول إجابات التفاضل والتكامل للثانوية العامة عبر تليجرام

نشرت صفحات الغش عبر فيس بوك وتليجرام، إجابات امتحان الرياضيات البحتة مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2021 شعبة علمي رياضة، بعد نصف ساعة من بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي انطلق في الساعة العاشرة صباحا.

جاء ذلك بعدما نشرت صفحات الغش عبر تليجرام، أجزاء من أسئلة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بعد دقائق من بدء الامتحان، وتفاعل الطلاب مع الأسئلة المنشورة مطالبين بسرعة حلها ونشر الإجابات لضيق الوقت للامتحان.

100 ألف طالب يؤدون امتحان التفاضل والتكامل 2021

أكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، متابعة الامتحانات والتواصل مع مديري المديريات التعليمية للتأكد من سيرها بسلام، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأوضحت غرفة عمليات التعليم، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اليرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) 100 ألف و435 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة.