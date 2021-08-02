كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021 قبل اللجان، موضحة أنّ الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحانات النهائية، مشددة على الطلاب بعدم الالتفات إليها والتركيز في الامتحانات والاسفتادة من الكتاب المدرسي في اللجنة الامتحانية من خلال الاطلاع عليه.

«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021 قبل اللجان

وأضافت الوزارة أنّ غرفة العمليات المركزية، حريصة على كشف حقيقة تسريب امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021 قبل اللجان، وعلى التنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع المحافظات، للوقوف على سير العملية الامتحانية بشكل جيد دون معوقات.

تعرف على حقيقة تسريب امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021 يعقد ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ويمكن للطلاب دخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت لتسجيل الحضور فقط، مشددة على جميع الطلاب باتباع التعليمات الخاصة بسير الامتحانات.

امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021 يعقد ورقيا لمدة ساعتين

وأكدت الوزارة، أنّ امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021 يعقد لمدة ساعتين اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، موضحة أنّ الامتحان يعقد في لجان مؤمنة ومعقّمة ومراقبة جيدا على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أنّه سيتم إعلان النتيجة 15 أغسطس الحالي، مؤكدا أنّ الوزارة حريصة على إتمام عمليات تصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري.