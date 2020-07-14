طلاب الأزهر يبدأون امتحان التفاضل والتكامل

بدأ طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة التفاضل والتكامل، الذي يستمر ساعتين من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات، أنّ قوافل المتابعة والتفتيش تجوب المحافظات للتأكد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، ومتابعة وجود المعقمات في كل اللجان بكمية كافية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنّه سيتم امتحان الطلاب في مادة كل يومين، لإعطاء الفرصة للطلبة لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكاف لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبا وطالبة.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبا.