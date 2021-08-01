مصادر: تصحيح البوكليت لمن أجاب بكراسة الأسئلة فقط يتطلب موافقة قانونية

حسمت وزارة التربية والتعليم، موقفها من طلاب الثانوية العامة 2021 الذين أجابوا في أوراق الأسئلة «البوكليت» ولم يسعفهم الوقت للإجابة في البابل شيت حتى يتثنى للوزارة تصحيحها إلكترونيًا من خلال الماسح الضوئي.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم إنَّ الطالب الذي أجاب في ورقة الأسئلة فقط في امتحانات الثانوية العامة 2021، لن يتمّ تصحيح ورقته، حتى لو كان أجاب على كل الأسئلة، وهناك شرط واحد فقط لتصحيح ورقة أسئلته.

أضافت المصادر لـ«الوطن»، إنَّ الحالة الوحيدة التي بها يتم تصحيح ورقة الأسئلة، أن يتقدم الطالب بطلب إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لكي يحيله إلى الشؤون القانونية للحصول على فتوى تجيز تصحيح ورقة الأسئلة، لأن الأمر يتطلب موافقة قانونية على تصحيح ورقة الأسئلة بدلًا من البابل شيت.

«الموافقة القانونية» تتطلب الاستعانة بمصححين يدويين لتصحيح البوكليت

أوضحت المصادر، أنَّ الموافقة القانونية على تصحيح ورقة الأسئلة سوف تتطلب الاستعانة بمصححين يدويين وهؤلاء سيتمّ اختيارهم من معلمي المواد، لكن أولًا وقبل أي شيء، حصول هؤلاء الطلاب على استثناء من وزير التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّ الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتمّ الإدعاء ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا نظرًا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات.

وأضاف وزير التعليم، أنَّ المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة أن الإمعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف أثارة البلبلة والتشكيك أكثر من استهدافه النجاح لأن الغشاش عادة لا يشهر بنفسه أو يفضحها وإنما تنظيمات أكبر هي من تسعى لهذا.

وأكّد شوقي، أنَّ كل الإدعاءات المنتشرة عن تغيير نتائج الثانوية العامة كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وأدعو الجميع بعدم تداولها أو الوقوع فيها.