شكاوى من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل بالقليوبية

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، شعبة علمي رياضة من صعوبة امتحان مادة التفاضل والتكامل حيث جاء الامتحان طويلا ولم يتناسب مع الوقت المخصص وبه الكثير من النقاط الصعبة.

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب توفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم، مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات ومتمنيا التوفيق للطلاب والنجاح لهم.

وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور اشرف ادريس مدير أمن المديرية وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.

وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونا أمنيا وحرما آمنا بمحيط اللجان في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية لتأمين اللجان .

كما شهدت اللجان اعمال التطهير والتعقيم وتوفير كافة متطلبات الوقاية والحماية للطلاب والملاحظين.