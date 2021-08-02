كانت تعبر الشارع.. إصابة سيدة في حادث سير بالدقي

وقع منذ قليل، حادث سير في منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، وتحديدًا قبل مطلع كوبري الدقي للقادم من اتجاه وزارة الزراعة وشارع البطل أحمد عبد العزيز، إلى اتجاه جامعة القاهرة وميدان الجيزة.

ودهست سيارة قادمة من الاتجاه سالف الذكر، سيدة كانت تحاول عبور الشارع، ما أسفر عن إصابتها، وتعطل الحركة المرورية في المكان المحيط بالحادث لمدة وصلت إلى 15 دقيقة.

على الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على قائدة السيارة.

ومن ناحية أخرى، تحاول الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية فرض سيطرتها من خلال رجال المرور على الطرق والشوارع الرئيسية، للحفاظ على السيولة المرورية، وكذلك التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.