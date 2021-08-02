مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بصحراوي سوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي منطقة الكيلو 20 اتجاه أسيوط، دائرة مركز أخميم بسوهاج.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، من مستقلي الميكروباص، وتبين من الفحص أن الحادث نتيجة التجاوز الحاطئ.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أخميم العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث عن على الطريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.