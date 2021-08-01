الأرصاد: أمطار متوسطة وسحب رعدية على جنوب البلاد بدءا من الثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن جنوب البلاد مثل قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد وسلاسل الجبال قد تشهد سقوط أمطار بداية من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري وتكون مصحوبة بسحب منخفضة ومتوسطة وتكون رعدية أحيانا، والأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة مع فرصة تكون سحب رعدية في هذه الأماكن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في المناطق الجنوبية وتوافر كميات الرطوبة من البحر الأحمر.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر طيلة الأسبوع الجاري وبدايات الأسبوع المقبل، موضحًا أن درجة الحرارة اليوم في الظل بالقاهرة كانت 40 درجة وستصل إلى 42 درجة يوم الخميس، مقابل 34 و36 درجة في السواحل شديدة الحرارة.

وتابع أن منخفض الهند الموسمي سبب ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تتسبب في تكون شبورة مائية حتى ساعات الصباح الأولى ويمتد تأثيرها حتى الساعة الثامنة صباحا، كما أن زيادة سرعة الرياح يرفع تأثير ارتفاع نسبة الرطوبة.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، على فترات متقطعة، نتيجة لخرائط الطقس، ومخرجات النماذج العددية، مشيرة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة.