رئيس الأرصاد السابق: 7 نصائح للمواطنين في الموجة الحارة المقبلة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن درجات الحرارة منذ سنوات في الصيف لم تكن تتعدى الـ 40 وهذا أمر غير معتاد وحاليا يوجد ارتفاع في الرطوبة، موضحا أن جنوب الصعيد سيسجل درجات حرارة تتجاوز الـ 40 درجة لافتا إلى أن درجة الحرارة تختلف حسب التوقيت في اليوم والمكان.

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يجب عدم التواجد أمام الشمس بشكل مباشر من الحادثة عشرة صباحا حت الرابعة عصرا ولكن إذا كان الشخص مضطر لذلك فيجب عليه ارتداء ملابس فاتحة وشرب كميات كبيرة من المياه وارتداء غطاء على الرأس لمنع التعرض المباشر للشمس.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أنه يجب شرب المياه حتى لو كل ربع ساعة حتى لو الشخص غير عطشانا من أجل الحفاظ على الجلد، موجها نصيحا بعد النزول في البحر أيضا في هذه التوقيت من 11 صباحا حتى الرابعة عصرا الشمس «هتبقى شديدة أوي ومؤثرة على الجلد وخطيرة أوي».

وأشار إلى أن التغير المناخي أثر على العالم ومصر جزء من العالم لذا تأثرت، موجها نصيحة بعدم ترك زجاجات مضغوطة في السيارة لأن ضغط درجات الحرارة قد يؤدي إلى انفجارها وكذلك كانز المشروبات الغازية، وكذلك عدم ملء كاوتش السيارة بالكامل من أجل تجنب انفجار السيارة في أي وقت.

وواصل: «ياريت كلنا نحط طبق صغير في مياه للطيور، عشان الجو هيبقى حر أوي، وممكن يتحط حاجة على جنب في الشوارع للحيوانات أو على السلالم لأن الطيور مش هتقول أنا عطشانة، والحيوان لو ملاقش مياه ممكن يموت هو هيشربها ساخنة أو باردة».