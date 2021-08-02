«اللقاح» سلاح بريطاني للعودة إلى الحياة الطبيعية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اللقاح.. سلاح بريطاني للعودة إلى الحياة الطبيعية»، وتدرس الحكومة البريطانية عددا من الإجراءات لإبقاء وضع وباء كورونا تحت السيطرة بعد رفع قيود الإغلاق بالكامل في منتصف شهر يوليو، بينما ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أنّ المغتربين البريطانيين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا سيتمكنون من زيارة الأسرة في المملكة المتحدة دون الحاجة إلى الحجر الصحي اعتبارا من الشهر المقبل.

وجاء في التقرير، أنّ حكومة المملكة المتحدة ستعترف رسميا بجرعات اللقاح التي يتم الحصول عليها في الخارج اعتبارا من الأول من أغسطس، ما يعني أنّ البريطانيين الذين يعيشون في الخارج وحصلوا على اللقاح بالكامل سيكونون قادرين على تجنب الحجر الصحي لمدة 10 أيام، لدى عودتهم من قائمة البلدان التي ينبغي العزل بعد زيارتها.

وتابع التقرير، أنّ الحكومة البريطانية تعترف حاليا فقط بالتطعيمات التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية عندما يتعلق الأمر بقواعد السفر الدولية، وذكرت صحيفة بريطانية أنّ مشجعي كرة القدم البريطانيين سيكونون بحاجة إلى الحصول على جرعتي اللقاح للسماح لهم بالمشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن منع أولئك الذين يرفضون الحصول على اللقاح من شهر أكتوبر المقبل بموجب خطة يجري النظر فيها من قبل الوزراء.

وسجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، 55 حالة إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، و43 حالة جديدة وافدة من الخارج.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 93 ألفًا و103 حالات، بما في ذلك 1091 مريضا ما زالوا يتلقون العلاجات الطبية، 24 منهم في حالة خطيرة، فيما تعافى 87 ألفًا و376 مريضا وغادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.