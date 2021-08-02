مذيعو «صباح الخير يا مصر»: «حياة كريمة» ستغير حياة الكثيرين في قرى مصر

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشروع عظيم بكل المعاني التي تحملها الكلمة لأنه سيغير حياة الكثيرين، وأجمل ما به هو الصورة التي أصبحت عليها القرى المصرية :«الدولة المصرية في عمق الريف لتلبية طلبات واحتياجات أهلنا في الريف».

وعرض «عبدالصمد»، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، صورة لسيدة مصرية بإحدى القرى غير المؤهلة في محافظة المنوفية، حيث تسكن في بيت غير صالح للسكن، تعاني فيه من أمطار الشتاء، وعلق عليها قائلًا: «فجأة زارها رئيس الوزراء، وسألها عن طلباتها، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير سكن كريم للمصريين».

وتابع الإعلامي أحمد عبدالصمد «رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية في محافظة المنوفية، حيث زار البيوت التي سيتم تأهيلها وتحدث مع الأهالي، ما يؤكد أن مشروع حياة كريمة عظيم وفيه متابعة لكل التفاصيل وتلبية لكل احتياجات الأهالي».

فيما أكدت الإعلامية جومانا ماهر، أن الصورة التي عرضها البرنامج تترجم المتابعة الحية لأوضاع المواطنين واندماج وتواصل مع المواطنين على أرض الواقع، بعد أن كانت الحكومات المتعاقبة منفصلة عن المواطن واحتياجاته.

وأردفت الإعلامية جومانا ماهر أن مشروع «حياة كريمة» يعد واحدًا من أهم وأعظم المشروعات التي شهدتها الدولة المصرية، حيث يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي -شخصيا- كل التفاصيل المرتبطة بالمشروع في قرى وريف مصر، وهو ما يبعث على الاطمئنان لأن هناك عين تنظر إلى كل مواطن على أرض الواقع: «المشروعات بتتنفذ زي ما الكتاب بيقول».