هاني شاكر يرد على انضمام حمو بيكا لمسرحية «شمسية وأربع كراسي»: «ما أقدرش أمنعه»

أثار مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر مشاركته في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» مع الفنان أشرف عبد الباقي، والمقرر عرضها بالساحل الشمالي بعد أيام، خاصة أنه مطرب شعبي وليس له علاقة بمجال التمثيل، فضلًا عن سلسلة المشكلات التي تتعلق به مع نقابة المهن الموسيقية.

هاني شاكر يرد على انضمام حمو بيكا للمسرحية

وأكد هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ«الوطن»، أنه لا يملك القدرة على منع حمو بيكا من التمثيل، وليس له علاقة به في هذه النقطة.

يأتي ذلك رغم وجود سلسلة من الخلافات بين الثنائي، خاصة أن حمو بيكا يغني في الأفراح الشعبية والحفلات دون الحصول على تصاريح .

هجوم من السوشيال ميديا على حمو بيكا بعد مشاركته في المسرحية

وتعرض حمو بيكا لهجوم شديد من الجمهور على السوشيال ميديا، ووجهوا اللوم للفنان أشرف عبد الباقي مخرج العرض المسرحي، وقال «أشرف» لـ«الوطن»، إنَّ «حمو بيكا لا يمثل في المسرحية، إنما يظهر كضيف في مشهدين فقط، ويظهر بشخصية المطرب الذي يصنع خناقات في الساحل، ويظهر بنفسه، وليس له دور في المسرحية لكي يأخذ تصاريح».

معلومات عن مسرحية «شمسية وأربع كراسى»

مسرحية «شمسية وأربع كراسى» بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، ومحمد أنور، ومحمد عبد الرحمن توتا، والفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى» بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبد الرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.