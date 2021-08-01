هاني شاكر لـ«الوطن» عن أولى حفلاته بعد تعافيه: اشتقت للجمهور وصحتي أفضل

يستعد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقيين، بعد قليل، للغناء على مسرح «النافورة» بدار الأوبرا المصرية في أولى حفلاته بعد وعكته الصحية الأخيرة والتي منعته من الغناء وإلغاء حفله بالأوبرا الشهر الماضي بسبب نقله إلى المستشفى.

وقال شاكر، لـ«الوطن» إنه سعيد للغاية لمقابلة جمهوره اليوم، مشيرا إلى أنه اشتاق لهم كثيرا ويعتذر عن الغياب ولكنه كان لأمر خارج عن إرادته وبسبب نصائح الأطباء، موضحا أن حالته الصحية أفضل الآن وأن أكثر ما يسعده هو الغناء لجمهور الأوبرا الذي اعتاد على مقابلتهم.

وعن الأغاني التي يغنيها هاني شاكر فقال إنه سيغني كل الأغاني التي يطلبها منه الجمهور وسيغني الأغاني التي يحبها الجمهور مثلا «علي الضحكاية» وغيرها من الأغاني، بالإضافة إلى أغاني لعبد الحليم حافظ.

وطرح هاني شاكر أغنية «وأنت غايب» قبل قليل على يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: «وانت غايب مابقى غيرك حبايب وانت غايب قلبي مثلك كان غايب في غيابك كم أعاني مابقى لهفة وأغاني ولا حبايب وانت غايب .. ما يهم بعدك حبيبي من حضر عندي وغاب تاهت الفرحة في عيوني وصارت آمالي سراب وينها الفرحة حبيبي وينها البسمة حبيبي وفي غيابك كم أعاني ما بقى لهفة وأغاني ولا حبايب وانت غايب .. آه يا غربة شعوري اختلف حتى حضوري صرت حاضر كني غايب وقلبي عاشق قلبي ذايب مدري وين النور بعدك طال بعدك طال صدك وفي غيابك كم أعاني ما بقى لهفة وأغاني مايهم بعدك حبيبي من حضر عندي وغاب تاهت الفرحة في عيوني وصارت آمالي سراب وينها الفرحة حبيبي وينها البسمة حبيبي وفي غيابك كم أعاني ما بقى لهفة وأغاني ولا حبايب وانت غايب».