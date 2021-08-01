هاني شاكر بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي: «ماليش دعوة بيه»

علق هاني شاكر على انضمام حمو بيكا إلى مسرحية «شمسية وأربع كراسي» مع أشرف عبد الباقي المقرر عرضها بالساحل الشمالي بعد أيام.

وقال شاكر، على هامش اللقاءات التليفزيونية التي سجلت معه قبل حفله بالأوبرا، إنه ليس له علاقة بـ حمو بيكا وأنه ليس لديه قدرة على منعه من التمثيل وليس له علاقة به.

وفي سياق آخر، أوضح شاكر، لـ«الوطن» أنه سعيد للغاية لمقابلة جمهوره اليوم، مشيرا إلى أنه اشتاق لهم كثيرا ويعتذر عن الغياب ولكنه كان لأمر خارج عن إرادته وبسبب نصائح الأطباء، موضحا أن حالته الصحية أفضل الآن وأن أكثر ما يسعده هو الغناء لجمهور الأوبرا الذي اعتاد على مقابلتهم.

مسرحية «شمسية وأربع كراسى» بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى» بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبد الرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكتب الفنان الشاب عمر خورشيد عبر «فيسبوك»، مهاجما الفنان أشرف عبد الباقي بعد أنباء الاستعانة بـ حمو بيكا: «هو أنا مش متأكد من صحة البوستر، بس لو ده حقيقي فيجب على الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن يتدخل في إيقاف المهزلة الفنية دي وفورا، ده لا عضو مهن غنائية ولا تمثيلية ولا سينمائية بأي وجه حق يكون في عرض مسرحي؟، ويجب الجلوس مع أشرف عبد الباقي والحوار معه بخصوص هذا الشأن لعدم تكرار مهزلة كهذه ثانيا».