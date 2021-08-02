الجمهور يهاجم أشرف عبدالباقي بسبب حمو بيكا.. والأخير: طالع بمشهدين فقط

هجوم شديد شنه جمهور أشرف عبدالباقي عليه، بعد إعلان انضمام حمو بيكا لمسرحية «شمسية وأربع كراسي» المقرر عرضها في الساحل الشمالي بعد أسبوعين ويتولى إخراجها وبطولتها أشرف عبدالباقي ومعه مجموعة من الأبطال منهم محمد أنور ومحمد عبدالرحمن توتا ومريهان حسين.

أشرف عبدالباقي: حمو بيكا مش هيمثل في المسرحية.. هيظهر كضيف في مشهدين فقط

ورد الفنان أشرف عبدالباقي، على الهجوم الكبير الذي واجهه خلال الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن مشاركة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، كضيف في مسرحيته الأخيرة «شمسية وأربع كراسي».

وقال «أشرف» لـ«الوطن»، إنَّ «حمو بيكا لا يمثل في المسرحية إنما يظهر كضيف في مشهدين فقط، ويظهر بشخصية المطرب الذي يصنع خناقات في الساحل ويظهر بنفسه وليس له دور في المسرحية لكي يأخذ تصاريح، لأنّه لا يمثل، ونقصد أن نصنع حاجة دمها خفيف ونصنع إيفيه».

الجمهور لـ أشرف زكي: بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا على المجتمع

وجاءت تعليقات جمهور أشرف عبد الباقي كالتالي: «حضرتك أنا من أكتر الناس اللي بتحبك وفعلا فخور إن عندنا في بلدنا واحد زيك، لأنك بطلعلنا نجوم محدش كان عارفهم، وأصبحوا نجوم شباب، ودائمًا بتحب تساعد غيرك ومش مهم عندك نفسك، بس إنك تجيب واحد زي بيكا ده وتعملوا حساب، ده غلطة متطلعش من أشرف عبدالباقي نهائي».

وعلقت أخرى: «أستاذ أشرف انت فنان محترم ومعاك ناس محترمين، على أي أساس تضيف معاك حمو بيكا، أنا شايفة تاريخك واللي قدمته ما يسمحش»، فيما أضاف تعليق ثالث: «أنت شخصية محترمة المفروض يا أستاذ أشرف، بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا على المجتمع اللي بتساعد في إفساد الذوق العام»، وذكر تعليق رابع: «إزاي تجيب بيكا يا أستاذ أشرف».

مسرحية «شمسية وأربع كراسى»، بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، محمد أنور، محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى»، بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.