نجل هاني شاكر وزوجته يساندانه بأول حفل له بعد أزمته الصحية

حرص شريف نجل هاني شاكر، وزوجته، على حضور أول حفلات هاني شاكر بعد أزمته الصحية الأخيرة، التي منعته عن الغناء قبل شهرين، ونقل إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، وتم إلغاء حفله.

وبدأ منذ قليل، النجم هاني شاكر، حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية، بحضور بعض المشاهير على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، وبدأ أمير الغناء العربي حفله، بأغنية «بلدي يا بلدي»، وسط هتاف من الجمهور.

ويشارك بحضور الحفل، الفنانة السعودية التشكيلية شاليمار شربتلي، والمخرج عمر زهران، والنائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، والكاتبة الكبيرة الدكتورة منى رجب، والكاتبة مها متبولي، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وقال شاكر، لـ«الوطن» إنه سعيد للغاية لمقابلة جمهوره اليوم، مشيرا إلى أنه اشتاق لهم كثيرا، ويعتذر عن الغياب، لكنه كان الأمر خارج عن إرادته، وبسبب نصائح الأطباء، موضحا أن حالته الصحية أفضل الآن، وأن أكثر ما يسعده هو الغناء لجمهور الأوبرا، الذي اعتاد على مقابلتهم.

وطرح هاني شاكر، أغنية «وأنت غايب» على يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: «وأنت غايب ما بقى غيرك حبايب وانت غايب قلبي مثلك كان غايب في غيابك كم أعاني مابقى لهفة وأغاني ولا حبايب وانت غايب .. ما يهم بعدك حبيبي من حضر عندي وغاب تاهت الفرحة في عيوني وصارت آمالي سراب وينها الفرحة حبيبي وينها البسمة حبيبي وفي غيابك كم أعاني ما بقى لهفة وأغاني ولا حبايب وانت غايب.. آه يا غربة شعوري اختلف حتى حضوري صرت حاضر كني غايب وقلبي عاشق قلبي ذايب مدري وين النور بعدك طال بعدك طال صدك وفي غيابك كم أعاني ما بقى لهفة وأغاني مايهم بعدك حبيبي من حضر عندي وغاب تاهت الفرحة في عيوني وصارت آمالي سراب وينها الفرحة حبيبي وينها البسمة حبيبي وفي غيابك كم أعاني ما بقى لهفة وأغاني ولا حبايب وانت غايب».