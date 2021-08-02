أسعار مسرحية أشرف عبد الباقي بعد مشاركة حمو بيكا: تصل لـ750 جنيها

أثارت مسرحية أشرف عبد الباقي، «شمسية و4 كراسي»، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، فور الإعلان عن مشاركة حمو بيكا في هذا العرض، حيث أعرب البعض عن استيائهم، وسط مطالبات بإبعاده، فيما تطلع البعض الآخر لمعرفة أسعار هذا العرض.

وأعلن القائمون على مسرحية أشرف عبد الباقي، بعد مشاركة حمو بيكا، عن أسعار العروض والتي ستنطلق اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل، وتُعرض كل يوم خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، على أحد مسارح الساحل الشمالي.

وتتضمن أسعار تذاكر مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي يُشارك فيها حمو بيكا، أكثر من فئة، هي 150 جنيهًا، و300 جنيه، و450 جنيهًا، و600 جنيه، وآخرها 750 جنيهًا.

أبطال وأحداث مسرحية أشرف عبد الباقي

مسرحية أشرف عبد الباقي، تحمل اسم شمسية و4 كراسي، ويخوض من خلالها تجربة البطولة والإخراج في آنِ واحد، ويُشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبد الوهاب.

مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي يُشارك فيها حمو بيكا، تدور أحداثها داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

مؤلف مسرحية أشرف عبد الباقي عن الهجوم على حمو بيكا: «الموضوع مش حِكر على حد»

وكان كريم سامي «كيمز»، أحد مؤلفي مسرحية أشرف عبد الباقي، «شمسية و4 كراسي»، قد أبدى دهشته لـ«الوطن»، من هجوم البعض على مسرحية أشرف عبد الباقي، بعد مشاركة حمو بيكا، قائلًا إنّ: «الموضوع ليس حِكرًا على أحد، وهو مُغني وله جمهور كبير، وعلى الجمهور أنّ يتمهل ويطلع على التجربة أولًا قبل الهجوم، وعليه أنّ يُشاهد حمو على المسرح قبل أي تقييم».