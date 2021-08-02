3 أعمال فنية شارك فيها حمو بيكا قبل مسرحية «شمسية و4 كراسي»

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، فور الإعلان عن مشاركته في مسرحية «شمسية و4 كراسي»، للفنان أشرف عبد الباقي، والمُقرر عرضها في الساحل الشمالي، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل.

وطالب قطاع كبير من الجمهور، تدخل النقابات الفنية المُختلفة، لمنع حمو بيكا، من الوقوف على خشبة المسرح، اعتراضًا على افتقاده للموهبة، فضلاً عن عدم تقنين أوضاعه حتى الآن.

وتجربة حمو بيكا، في مسرحية «شمسية و4 كراسي» ليست الأولى، فقد سبق وشارك في عدد من الأعمال الفنية ترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

- بنت السلطان

شارك حمو بيكا، في مسلسل «بنت السلطان» للفنانة روجينا، والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، حيث ظهر بشخصيته الحقيقية كمؤدٍ للمهرجانات، وشارك الفنان عمر كمال، في إحياء حفل زفاف بطل العمل.

وأبدى عدد كبير من المتابعين، سخريتهم من إطلالة حمو بيكا، في المسلسل، إذ قالت إحدى المتابعات وتُدعى «أمل»: «مش عارفه ليه لما شوفت البدلة دي حسيت إني عايزة أشرب ميكس فراولة، أو آكل زبادي دانون فراوله برضة»، فيما قالت «أسماء» ساخرة: «البدلة دي ناقصلها جزمة بكعب».

مسلسل «بنت السلطان»، بطولة روجينا وباسم سمرة وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندى موسي، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وأوتاكا وحسن أبو الرووس، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج ممدوح شاهين.

- بيت العيلة

ويُشارك حمو بيكا، في الجزء الثالث من مسلسل «بيت العيلة»، كضيف شرف، حيث يظهر بدورٍ قصير جدًا، قريب من شخصيته الحقيقية كصاحب استديو غنائي ويستقبل المطربين لمساعدتهم في صناعة أغانٍ جديدة، إذ انتهى من تصوير مشاهده منذ فترة طويلة.

وكان من المقرر عرض العمل في شهر رمضان الماضي، لكن تأجل بشكلٍ مفاجئ، لظروفٍ جديدة، ولم يتحدد موعد عرضه بعد.

الجزء الثالث من مسلسل «بيت العيلة» من بطولة شيرين، وهالة فاخر، وإيمان السيد، ومنى هلا، وحسن عبد الفتاح، وعدد من ضيوف الشرف، منهم النجم سمير غانم، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وعمرو عبدالعزيز، ومصطفى هريدي، ورضا حامد وآخرين، ومن إنتاج محمد أبو العزم وقصة عمرو سمير عاطف، وسيناريو وحوار روماني ماهر، وإخراج عادل عوض.

وكان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ حمو بيكا لا يحق له المُشاركة في أي عمل فني، سواء بدورٍ أساسي أو ضيف شرف، كونه لم يحصل على تصريح مزاولة مهنة، وقد يعرض نفسه للمُساءلة القانونية، مؤكدًا أنّ النقابة سُترسل إنذارًا إلى الجهة المُنتجة لمسلسل «بيت العيلة»، بشأن حذف مشاهد «بيكا» أو عدم عرض الحلقة كلها.

وأوضح أنّ في حالة مُخالفة الشركة للإنذار، سوف تسلك النقابة طريقها القانوني، لافتًا إلى أنّ هناك عقوبات عدّة في حال المخالفة، لعلّ أبرزها الحبس أو الغرامة.

- ملوخية بالتريند

ويخوض حمو بيكا، أولى بطولاته في عالم التمثيل، من خلال مسلسل ملوخية بالتريند، ومن المُفترض عرضه عبر إحدى المنصات، إلا أنّه يتبقى تصوير المشاهد الأخيرة، ولم يتحدد موعد استئنافها بعد.

وتدور قصة المسلسل حول شابان ينزحان من الأرياف للقاهرة مع «حمولة» معتقدين أنها «ملوخية» إلا أنها عشب «الأستروكس»، ثم تحاربهم عصابة من أجل الحصول على الحمولة.