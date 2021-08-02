مؤلفا مسرحية أشرف عبد الباقي عن مشاركة حمو بيكا: «شوف وبعدين احكم»

تصدرت مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي تحمل اسم «شمسية و4 كراسي» محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن مشاركة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في العرض، ووقوفه على خشبة المسرح لأول مرة.

مسرحية أشرف عبد الباقي، «شمسية و4 كراسي»، من بطولة أشرف عبد الباقي، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة أوس أوس، ومحمد أنور، ومريهان حسبن، وهي من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي، ويظهر حمو بيكا كضيف شرف.

من جانبه، قال كريم سامي «كيمز»، أحد مؤلفي مسرحية أشرف عبد الباقي، «شمسية و4 كراسي»، لـ«الوطن»، إنّ مشاركة حمو بيكا في العرض كضيف شرف، ضمن الرؤية الإخراجية الكاملة لـ أشرف عبد الباقي، إذ أنه لم يُكتب له دور معين على الورق منذ البداية.

وأشار «كيمز» إلى معرفته بمُشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي، بعد طرح البوسترات على منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: «فوجئت به، وفِرحت مضايقتش خالص، خصوصًا إن وجوده في العرض هيفرق في جذب جمهور جديد للمسرحية، بعدما أصبح شخصية معروفة وله جمهور كبير الآن».

وأبدى دهشته من هجوم البعض على مسرحية أشرف عبد الباقي، بعد مشاركة حمو بيكا، قائلًا إنّ: «الموضوع ليس حِكرًا على أحد، وهو مُغني وله جمهور كبير، وعلى الجمهور أنّ يتمهل ويطلع على التجربة أولًا قبل الهجوم، وعليه أنّ يُشاهد حمو على المسرح قبل أي تقييم».

وأضاف «كيمز» بشأن مشاركة حمو بيكا، في مسرحية أشرف عبد الباقي، موضحًا أنّ: «الجمهور ساهم في نجاح وشهرة حمو بيكا بهذا القدر، وهو بيغني لون معين، وله مستمعين من مختلف الفئات».

أحمد عبد الوهاب عن حمو بيكا: هيظهر بشكل مختلف وجديد

ومن جانبه، قال أحمد عبد الوهاب، مؤلف مسرحية أشرف عبد الباقي، «شمسية و4 كراسي»، لـ«الوطن»، إنّ حمو بيكا يُشارك كضيف شرف بشخصيته الحقيقية، مؤكدًا أنّ «أشرف عبد الباقي هيقدمه بشكلٍ مختلف تمامًا عما عرفه الجمهور، هيغني وهيمثل».

وأوضح أنّ حمو بيكا بدأ في بروفات مسرحية أشرف عبد الباقي، منذ يوم السبت، إذ جاء ترشيحه من قِبل أشرف عبد الباقي، وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن.

وفي ضوء مشاركة حمو بيكا، في مسرحية أشرف عبد الباقي، طالب أحمد عبدالوهاب، الجمهور، بعدم الهجوم المُبكر على ظهور حمو على خشبة المسرح، قائلًا: «فيه ناس بتعترض وخلاص.. اتفرج وبعدين احكم.. أكيد أشرف عبد الباقي مش هيسمح إن حمو بيكا يقدم ابتزال على المسرح، وهيقدم عرض مناسب للعائلات».

يذكر أنّ أحداث مسرحية أشرف عبد الباقي، «شمسية و4 كراسي» تدور داخل كومباوند بالساحل الشمالي، حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.