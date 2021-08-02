«الصحة»: فرضنا إجراءات الترصد والتقصي لتجنب الموجة الرابعة لكورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إنَّ بعض دول العالم تشهد الموجة الرابعة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ مصر فطنت إلى هذا الأمر وتعاملت من قبل مع موجات كورونا السابقة بما هو مطلوب، حيث فرضت اجراءات الترصد والتقصي في المنافذ البحرية والجوية والبرية لضمان منع وصول المرض من الوافدين من الخارج.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد: «يتمّ إصدار نشرات بالدول المتأثرة بالمتحورات وتنشر في كل المنافذ، وننفذ الفحوصات في كل المنافذ عن طريق الفحص السريع للحمض النووي، وأي حالة اشتباه يتمّ التأكّد منها وفي حالة كونها إيجابية تعزل فورًا».

المتحورات موجودة منذ شهر أكتوبر ونقاومها

وتابع مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان: «المتحوّرات موجودة منذ شهر أكتوبر ونقاومها ونجحنا في التصدي لها ومنع دخولها أرض الوطن، ومصر كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على اللقاحات الخاصة بها بكميات كبيرة ونوعت مصادر الحصول على اللقاحات مثل اللقاحات الصينية والأمريكية والبريطانية».

اللقاح يمنع الإصابة بالمرض ومضاعفاتها

وأردف «عبدالفتاح»: «اللقاحات نعمة من ربنا، لأن الوباء ظهر منذ عام ونصف وتم التوصل إلى اختراع اللقاحات، فاللقاح يمنع الإصابة بالمرض ومضاعفاتها، مصر حددت أولوياتها طبقا لتصنيف لجنة إدارة الأزمة لكي يحصل المواطنون على اللقاحات».