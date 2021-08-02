محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ «جامعة بدر» ومجمعات قرى «أبنوب والفتح»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ جامعة «بدر»، الجاري إنشائها بمدينة ناصر الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة لتوفير عوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمراني جديد، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رافقه خلال الجولة، اليوم، المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة والمهندس نصير عبدالمعز معاون رئيس جهاز مدينة ناصر والمهندس محمود عمر أمين عام جامعة بدر بأسيوط والمشرف على انشاء المشروع والمهندس صلاح سالم مدير عام المشروعات بشركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية صاحبة المشروع وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق.

بدأ المحافظ جولته بتفقد موقع إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة واستمع إلى شرح من المهندس محمود عمر المشرف على المشروع والذي أشار إلى إقامة فرع للجامعة على مساحة 81 فدانا بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي القادم بـ 7 كليات جارى الانتهاء من انشائهم وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وذلك لتكون استكمالًا لفروع الجامعة بالمحافظة وهي بمثابة منارة تعليمية بصعيد مصر وستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاء التي تستمر على مدار 3 سنوات بالإضافة إلى توفير خمسة آلاف فرصة عمل دائمة مع تشغيل جميع كليات الجامعة ناقلًا تحيات الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر والدكتور محمد سليمان أمين عام الجامعة.

وفى سياق متصل أعلن المحافظ – خلال الجولة - دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر لتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة فضلًا عن تقديمه كافة سبل الدعم لتحقيق التنمية الحقيقية بالمحافظة والتوسع في إقامة مشروعات تنموية في كافة القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة واستكمالًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى زياراته المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها مصدرًا توجيهاته لرئيس مدينة ناصر بضرورة مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

كما تفقد اللواء عصام سعد أعمال تنفيذ مجمعات الخدمات بقريتي الحمام بمركز أبنوب وبني زيد الأكراد بمركز الفتح، ضمن مشروعات مجمعات الخدمات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 10 مليون جنيه وتابع أعمال إنشاء أعمدة الدور العلوي بالمبنى الذي سيتكون من 3 طوابق، واستمع إلى شرح من الشركة المنفذة للمشروع عن معدلات ومراحل التنفيذ لافتًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى.كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات قرية بني زيد بمركز الفتح والتي تبلغ تكلفتها الإنشائية 10 مليون جنيه وجاري إنشاء أعمدة الدور الأرضي وفقًا للمواصفات والشروط الفنية للمبنى.

من جهة أخرى، استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد دورة تدريبية لمديري عموم المناطق ورؤساء القطاعات من أبناء محافظات قنا وسوهاج والأقصر وبني سويف والجيزة وذلك بمركز التدريب والخدمات الأقليمي والمعد لإقامة مثل هذه الدورات التدريبية النظرية والعملية تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة للمياه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الدورة التدريبية القائمة لرؤساء القطاعات ومديري المناطق تستمر حتى نوفمبر القادم وعلى مدار خمس وحدات تدريبية متفرقة لتتناول كل دورة موضوعات مختلفة تشمل «السلوك التنظيمي و أخلاقيات العمل، بروتوكولات الأعمال والتعاون المثمر مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، العملية الإدارية وكيفية سيرها، الإتجاه نحو التغيير وكيفية إدارة التغيير، التفكير الإبداعي ومنهجية إتباعه فى العمل، كيفية إتباع الاسلوب العلمي فى حل المشكلات وإتخاذ القرار، وكيفية إدارة الأزمات كسقوط أمطار أو وجود انفجارات فى خطوط رئيسيسة أو وجود طفوحات فى منطقة سكنية قد تعرقل حركة المرور أو حدوث حريق مفاجئ أو تعرض أحد العاملين لخطر معين».

وشددت الشركة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءت الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد طوال مدة التدريب من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى و استخدام الكحول.وبنهاية الدورة التدربية يتم تقديم مشروع من كل متدرب لتطبيق اوجه الاستفاده من الدورة التدربية.على أن يتم استكمال باقي وحدات الدورة التدريبية فى رحاب مركز التدريب والخدمات بمياه أسيوط والواي الجديد حتى نهاية الوحدات التدريبية المحددة طبقا لبرنامج الارتقاء بالكفاءات المهنية والقيادات.