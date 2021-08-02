عاجل.. الحكومة تنفي التلاعب في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، شائعة تداول منشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة في أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة للمنشورات المتداولة والتي تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة في أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

وشددت وزارة التعليم، على أنَّ عملية استلام ورصد وتصحيح كراسات الإجابات لطلاب الشهادة الثانوية تتمّ من خلال منظومة مؤمنة ومحكمة تحت إشراف الأجهزة المعنية، حيث يتمّ التصحيح مركزياً وبشكل إلكتروني وليس عن طريق «كنترولات ولجان تصحيح» مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري، لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته، مُحذرةً أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء مثل تلك المنشورات التي تستهدف إثارة القلق وتشويه منظومة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).