التعليم عن تسريب امتحان الجيولوجيا والتفاضل: عقوبات صارمة للغشاشين

أكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّ فريق مكافحة الغش بالغرفة يتتبع الأسئلة المتداولة على صفحات الغش على فيس بوك وتليجرام لامتحانات الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة 2021 لشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة علمي رياضة، للتحقق منها والتاكد من أنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية.

وأوضحت غرفة عمليات التعليم، أنّه حال التأكد من الأسئلة المتداولة لامتحانات الجيولوجيا وعلوم البيئة والتفاضل والتكامل، سيتم ضبط الطلاب المتسببين في تصوير ونشر أسئلة الامتحان عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين والمراقبين بلجان الغش

وأشارت الغرفة، إلى أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين ومصوري وناشري ورق الأسئلة، طبقًا لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمان الطالب من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين في اللجنة بخصم شهرين من راتبهم، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

وأضافت عمليات التعليم، أنّه يتم صرف مكافأة للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان عند ضبط أي حالات غش وثبوت إدانة ضد الطالب أثناء امتحانات الثانوية العامة، والإبلاغ عنها.