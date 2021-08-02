«حياة كريمة» توفر 120 فرصة عمل خلال ملتقى توظيفي بكفر الدوار

لم تقف المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، أمام تطوير البنى التحتية بالقرى الريفية في محافظات مصر فقط، بل انطلقت لأبعد من ذلك، حيث نفذت قوافل بالقرى والمدن ضمن المبادرة وكذلك ملتقيات توظيفية لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية داخل القرى، وكان لمحافظة البحيرة نصيب الأسد من الخدمات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وكان آخرها الملتقى التوظيفي بمدينة كفر الدوار، الذي وفر المسؤولون من خلاله 120 فرصة عمل للشباب.

وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالعمل على توفير فرص عمل مناسبة تحقق دخل ثابت للشباب، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين والعمال الموسميين والمؤقتين بالبحيرة، ملتقى توظيفي لأبناء المركز والمدينة.

وتم خلاله توفير عدد 120 فرصة عمل مناسبة بشركات القطاع الخاص، حيث تم إجراء المقابلات مع المتقدمين لإنهاء إجراءات التعاقد على أن يتم استلام العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد رئيس المدينة، حرص الشباب ورغبته وسعيه للعمل، مشيرًا إلى جهود الوحدة المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء كفر الدوار، وكذلك توفير فرص تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

يأتى ذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة افضل وعمل لائق للمواطنين.

يذكر أنه تم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار عن توافر عدد 120 فرصة عمل بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وتحديد موعد التقديم والمقابلات تيسيرًا على المتقدمين.