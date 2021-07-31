«حياة كريمة» تطور 7 قرى بالبحيرة و95 مشروعا بتكلفة 350 مليون جنيه

تواصل حاليا مبادرة «حياة كريمة» أعمال تطوير قرية زواية صقر، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، التي وقع الاختيار عليها، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، إلى جوار 7 قرى أخرى، بالمركز نفسه، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى بتلك القرى، بعد أن تم تنفيذ 95 مشروعا بتكلفة 350 مليون جنيه.

وشملت مشروعات المبادرة، عدة قطاعات كالصحة والتعليم ورصف الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى تأهيل عدد من المنازل، ونفذ بقرية زاوية صقر وحدها 24 مشروعا تطويريا، بتكلفة حوالي 78 مليون جنيه.

وقال اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، إنه يوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة «حياة كريمة»، موضحا أن إجمالي عدد القرى التي تستهدفها المبادرة بمحافظة البحيرة، خلال المرحلة الأولى لها، حوالي 8 قرى، ومركز أبو المطامير يحظى بنصيب الأسد من قرى المرحلة الأولى، حيث يضم 6 قرى وهي (زواية صقر، اليسنية، المهدية، بذور، عبدالحليم محمود، أحمد بدوي».

وأضاف زغلول، خلال لقاء مع قناة extra news، أن قرية زاوية صقر شهدت تنفيذ كم مشروعات كبيرة بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن داخل تلك القرية، موضحا أن تلك المشروعات، استهدفت رفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية، وكذلك الوحدة البيطرية، بالإضافة إلى مدرسة رزق درويش.

وأشار إلى أن تلك المشاريع استهدفت أيضا رصف حوالي 10 كيلو طرق، بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه، كما عملت على مد وتدعيم شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ خط مياه وتأهيل كامل لشبكة المياه بالقرية، فضلا عن صناديق وسيارات جمع القمامة للمحافظة على البيئة.

وأوضح أنه على مستوى الخدمة المجتمعية، طورت المبادرة 43 منزلا من منازل القرية، بالإضافة إلى الصرف الصحي، الذي شمل كل منازل القرية، إلى جانب القيام برفع كفاءة وصيانة 2 كوبري، يربطان القرية بالقرى المجاورة له.