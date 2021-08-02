أيمن القيسوني عن كواليس التعاون مع شريهان في «كوكو شانيل»: تابعت كل صغيرة وكبيرة

حالة من الرومانسية عاشها الفنان أيمن القيسوني مع نجمة الاستعراضات الأولى الفنانة شريهان، والتي انتظرها جمهورها بعد غيابها سنوات طويلة عن الشاشة، وذلك من خلال العرض المسرحي «كوكو شانيل».

وجسد أيمن القيسوني أمام شريهان دور حبيبها العسكري الألماني الذي يواجه معها العديد من المشاكل لإنجاح هذا الحب، كونها من أصول فرنسية وهو ألماني الأصل.

أيمن القيسوني يتحدث عن شريهان ومشاركته معها

وقال «القيسوني» خلال تصريحات صحفية، إن هذا العرض المسرحي تجربة جديدة بالنسبة له، حيث تطلب الدور التدريب لمدة شهر على عدد من الاستعراضات التي قدمها مع النجمة شريهان، ما جعله متخوفًا للغاية من هذا اللقاء وتلك التجربة التي فاجأته فيها شريهان منذ اللقاء الأول بينهما، مشيرًا إلى إصرارها على مد فترة التدريب لاتقانه الرقص كونه ممثل غير استعراضي، حيث حرصت على متابعة كل تفاصيل مشاهدهما معًا كحرصها المعهود على متابعة كل كبيرة وصغيرة في العرض بشكل عام.

ردود الفعل على العرض المسرحي «كوكو شانيل»

وعبر «القيسوني» عن سعادته بردود الأفعال والاستقبال القوي للعرض المسرحي، متمنيًا عرضه قريبًا على الفضائيات، خاصة أن هذا الدور غير مساره الفني من القالب الذي كان وُضع فيه من أدوار الشر المتعددة التي قدمها على الشاشة .

معلومات عن الفنان أيمن القيسوني

وكان أيمن القيسوني اختفى فترة عن الساحة الفنية منذ عام 2018 تقريبًا، حيث عُرض له برنامج «العائلة الأقوى» على شاشة قناة دبي الفضائية ، إلا أن العام 2021 شهد له عودة قوية سينمائيًا وتليفزيونيًا، ومن خلال المسرح أيضًا.

وبجانب مشاركته في العرض المسرحي «كوكو شانيل»، شارك «القيسوني» أيضًا في فيلم «ثانية واحدة» مع دينا الشربيني ومصطفى خاطر الذي عُرض في الموسم السينمائي الأخير بدور العرض.