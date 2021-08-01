شريهان لطفلتها الصغيرة: الأطباء حذروني من إنجابك لكنك كنتِ هدية الله

وجهت الفنانة الاستعراضية شريهان، رسالة لابنتها الصغيرة في عيد ميلادها، تستعرض من خلالها مراحل استقبال نبأ حملها وتحذير الأطباء من خطورة هذا الحمل، وكيف أصرّت على الاحتفاظ بالجنين دون النظر لأي مخاطر، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

شريهان لابنتها الصغيرة: كنتِ دعوتي المستجابة من الله

ونشرت الفنانة شريهان، مجموعة صور لابنتيها الكبرى «لولوة»، والصغرى «تالية» التي تحتفل بعيد ميلادها ووجهت لها رسالتها عبر حسابها بـ«انستجرام» بقولها: «إنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل».

وتابعت: «وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة».

واستطردت شريهان قائلة: «أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل، ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت، فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ، كل شيئ.

واختتمت شريهان كلماتها لابنتها الصغيرة تالية القرآن بقولها: «كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم».

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع رسالة شريهان لابنتها الصغيرة في عيد ميلادها، منهم الفنانة إسعاد يونس والتي علقّت بقولها: «كل سنة وحبيبتي طيبة وبخير ومنورة حياتنا كلنا».

وكانت الفنانة شريهان قد عانت من أزمات صحية في السابق منها تعرضها لحادث كبير أثر عليها، حتى عادت مجددًا للفن، لتصاب بعد ذلك بمرض السرطان وتبدأ رحلتها مع العلاج، حتى عادت مؤخرًا من خلال مسرحية «كوكو شانيل» التي تم تصويرها عام 2019 وبدأ عرضها مؤخرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية.