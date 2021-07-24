تجسد شريهان شخصيتها.. 14 معلومة عن كوكو شانيل أسطورة الموضة

يواصل مشاهدو كوكو شانيل للنجمة شريهان، الإشادة بالعرض المقدم عبر «شاهد VIP»، الذي تعود به الفنانة إلى خشبة المسرح وجمهورها بعد 20 سنة من الغياب، لتقدم شخصية أيقونة الموضة الفرنسية كوكو شانيل، التي افتتحت إضافة للأزياء مشغلا خاصا بالمجوهرات، إلى جانب أن تصاميمها وعطورها أصبحت محط أنظار أشهر ممثلات تلك الأيام، إضافة إلى شخصيات سياسية عالمية.

وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن الشخصية الحقيقة التي تجسدها شريهان:

1- ولدت كوكو شانيل في 18 أغسطس عام 1883 بفرنسا.

2- توفيت والدتها وهي في سن 12 عاما، وأدخلت ملجأ الأيتام في فرنسا، وعاشت حياة قاسية بالملجأ، التي قضت به 6 سنوات من عمرها، تعلمت خلالها الخياطة، وعندما بلغت سن 18 سنة خرجت من الملجأ.

3- بعد خروجها عملت مغنية في مقهى ليلي، يرتاده ضباط سلاح الفرسان، وأطلق عليها في ذلك الوقت اسم كوكو، وخطفت الأضواء منذ ذلك الحين كفنانة، وأصبح لها جمهور كبير.

4- دخلت في علاقات عاطفية متابعة مع أثرياء وتركت الغناء، حسب الببلوجرافيا الإنجليزية المنشورة عنها على محرك «جوجل».

5- بدأت إمبراطورية الموضة بصناعة القبعات في عام 1910، وازدهر مجال كوكو شانيل المهني في تصنيع القبعات النسائية بعدها بعامين، وفتحت بوتيك في دوفيل في 1913، ثم مؤسسة في 1915.

6- في عام 1919 أنشأت مبنى للخياطة والحياكة في باريس، يعتبر التجسيد المبكر لعملها.

7 - ومع عشرينيات القرن الماضي، نقلت عملها المزدهر إلى آفاق جديدة؛ إذ أطلقت أول عطر لها، شانيل رقم 5.

8- في عام 1925 قدمت بدلة شانيل الأسطورية مع سترة بدون ياقة وتنورة مناسبة، وكانت تصاميمها ثورية في ذلك الوقت، استعارت عناصر من ملابس الرجال وأكدت على الراحة في مواجهة قيود الموضات التي كانت شائعة آنذاك.

9- كان للكساد الاقتصادي الدولي في الثلاثينيات تأثير سلبي على شركة شانيل، كما دفعها اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى فصل عمالها وأغلقت متاجرها.

10- بعد الحرب العالمية الثانية غادرت باريس وأمضت بضع سنوات في منزل ريفي بسويسرا، في نوع من المنفى.

11- وفي سن السبعين، في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عادت كوكو شانيل إلى عالم الموضة بنجاح، تلقت أولا آراءً لاذعة من النقاد، لكن سرعان ما فازت تصاميمها الأنثوية والسهلة بالتسوق في جميع أنحاء العالم.

12- بخلاف الأزياء، افتتحت كوكو شانيل مشغلا خاصا بالمجوهرات، وأحدثت ضجة في عام 1932، عندما أطلقت أول تشكيلة حليّ راقية تحمل اسم «مجوهرات من الماس».

13- وصلت كوكو إلى أوج نجاحها عام 1939، فكانت ترأس مؤسسة فيها أكثر من 4000 موظفة، إلى جانب أن تصاميمها وعطورها أصبحت محط أنظار أشهر ممثلات تلك الأيام، إضافة إلى شخصيات سياسية عالمية.

14- توفيت في 10 يناير عام 1971 في شقتها بفندق ريتز، واحتشد المئات في كنيسة مادلين لتوديع أيقونة الموضة، وتكريما لها ارتدى العديد من المعزين بدلات «شانيل».