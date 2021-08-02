ضبط عامل يزاول مهنة الصيدلة و4752 مخالفة دوائية في حملة بفاقوس

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بفاقوس، حملة، اليوم، للتفتيش علي الصيدليات العامة بنطاق مركز ومدينة فاقوس.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 7452 مخالفة دوائية لأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محفوظة فى غير عبواتها الأصلية، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة لها مما قد يعرضها للتلف، بالإضافة إلى ضبط أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بعضها دون فواتير، والبعض الآخر مخالف لقواعد التسجيل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس.

وفى سياق متصل تمكنت الحملة التفتيشية من ضبط عامل بإحدى الصيدليات بمركز فاقوس، يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص للشخص المخالف.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية بمختلف المنشآت في المحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة علي الصيدليات وضبط أماكن بيع الأدوية المخالفة، لضماناً لتوفير منتج دوائي آمن للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الدوائية بالمحافظة.