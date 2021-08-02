الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.. خطوات التسجيل الإلكتروني

الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، جملة شهدت الكثير من عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، عن الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

ويعد الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، من أكثر المشروعات التي يرغب عدد كبير من المواطنين في الحجز بها، كونه أحد المشروعات السكنية التي يطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، بفائدة متناقصة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 سنة كحد أقصى، وفقا لما أعلن البنك المركزي رسميا، خلال الأيام الماضية، حيث جرى تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق داخل مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويضم الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي عدد كبير من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

خطوات إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- تصفح الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

- تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية، وتسجيل رقم البطاقة الشخصية وتسجيل رقم التليفون المحمول.

- كتابة كلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

- تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر/ أنثى»، وتسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل».

- وضع علامة (صح) في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل».

ويقدّم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تسهيلات عدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، من خلال توفير عدد من الفيديوهات من حين لآخر، على الصفحة الرسمية للصندوق على الموقع الإلكتروني، وآخرها فيديو توضيحي لشرح خطوات إنشاء حساب جديد على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية إلكترونيا «أون لاين».