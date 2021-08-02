استعدادا للحجز.. كيف تنشئ حسابا على صندوق الإسكان والتمويل العقاري؟

يستعد الباحثون عن الشقق والوحدات السكنية خلال الشهر الحالي، للحجز في الطرح الجديد من وزارة الإسكان والذي يتمثل في وحدات لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2»، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا.

وكانت وزارة الإسكان أشارت إلى أنّ الحجز من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق يبدأ من 8 إلى 14 أغسطس للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15 أغسطس إلى 9 سبتمبر لجميع المواطنين.

واستعدادًا للحجز، تستعرض «الوطن» خطوات إنشاء حساب جديد لمن لم يمتلك حسابًا عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان والتمويل العقاري على النحو التالي:

خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، لإنشاء الحساب.

- ينشئ مقدم الطلب حسابًا خاصًا به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- يملأ استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يدخل مقدم الطلب إلى حسابه، وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، إضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان المنشور.

- يرفق مقدم الطلب المستندات السابق ذكرها بصيغة (PDF) في ملف واحد.

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات ينقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، على أن يتمّ تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.