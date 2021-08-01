«الإسكان الاجتماعي» يكشف مساحات شقق «سكن لكل المصريين»

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الإسكان، وهو ما حقق نقلة نوعية كبرى في الإسكان المصري منذ بداية عام 2014 وحتى الآن، لافتةً إلى أنه جرى وضع إجراءات سهلة وميسرة على الراغبين في تملك وحدة سكنية.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن شروط الاستفادة من المبادرة لفئة محدودي الدخل، أن يكون مرتب الأعزب لا يزيد عن 4500 جنيهًا، ولا يزيد دخل الأسرة المستفيدة عن 6 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يكون أعلى سعر للوحدة السكنية التي يحصلون عليها 350 ألف جنيه، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فإن الشروط هي أن يكون سقف الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وسقف أسعار الوحدات مليون و400 ألف جنيه، لكن من يحصل على هذه الوحدة سيدفع 20%.

وتابعت أن الإعلان الأول لـ«سكن لكل المصريين» جرى طرح وحدات سكنية به في جميع المدن الجديدة، وفي الإعلان الثاني جرى طرح وحدات سكنية بداخل المحافظات، لافتة إلى أن التنوع الذي عمل عليه الصندوق جاء من أجل تغطية كل طلبات المواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية، «إحنا عندنا وحدات جاهزة في المحافظات، وإحنا بنطبق أولويات في اختياراتنا للمتقدمين».

وأوضحت أن المساحات بالنسبة لمتوسط الدخل من 100 لـ120 متر، وبالنسبة لمنخفض الدخل هتكون بمساحة 75 لـ90 متر، ويتم توفير بدائل متعددة، «كصندوق بنترجم المبادرة على أرض الواقع أن يكون فيه وحدات يقدر المواطن يقدم عليها ويحصل عليها، وعندنا مرونه لو الشخص لقى وحدة سكنية مناسبة هياخد الورق ويروح بيه البنك، والبنك هيعمل تقييم للوحدة ولو سعرها بيتناسب مع المطلوب فيها هيمولها».

وأكدت أنه بالنسبة لمنخفضي الدخل، توجد وحدات سكنية في كافة محافظات الجمهورية من محافظات وجه قبلي وبحري، كما لم يتم تحميل أموال من ثمن الشقة في المرافق أو سعر الشقة، بخلاف إعطائهم دعم نقدي، «الكراسات هتكون متاحه في مكاتب البريد يوم الجمعة القادم، وهنعلن البيانات التفصيلية قريبا، ومتوسطي الدخل في أغلب المدن الجديدة».

وأشارت إلى أن الصفحة الخاصة بالصندوق تواصل عليها الكثير من المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ما عكس وجود اهتمام كبير من المواطنين من أجل الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الجديدة، «أبرز الأسئلة بتدور حوالين الوحدات الخاصة وليست وحدات الصندوق، لأن باقي وحدات الصندوق تتوافق مع ما تم طرحه من قبل في الإعلانات السابقة».