«البيئة» تحذر من تلوث الهواء بسبب موجة الحر.. وتتوقع تحسن الجو من الغد

‏أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّه استنادًا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، تلاحظ انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية، حيث الهدوء النسبي للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة، وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة، خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.

تحسن تدريجي

وقالت وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية، اليوم، إنَّه تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء في سماء القاهرة الكبرى خلال يومي الأحد والاثنين 1 و2 أغسطس الجاري، ومتابعة مستمرة من خلال منظومة الرصد المستمر لمؤشرات جودة الهواء والمنتشرة ‏في العديد من أنحاء الجمهورية؛ تلك الموجة ستستمر في هذه الحالة خلال 48 ساعة ليبدأ التحسن التدريجي بداية من غد الثلاثاء 3 أغسطس 2021.‏

وأكّدت أنَّ الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة ‏في العديد من أنحاء الجمهورية ستتابع مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات ‏الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء، والتي يتمّ نشرها من خلال ‏صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.

الخط الساخن

‏وأضافت وزيرة البيئة، أنَّ غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808، ومن المنتظر أن تستمر الموجة الحارة التي تشهدها مصر بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم محافظات الجمهورية، والذي يعمل على رفع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار أو الليل وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الصيف.