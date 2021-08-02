آخر كلام.. عرض «شقة ستة» لـروبي 19 أغسطس

تنتظر الفنانة روبي عرض أحدث أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل «شقة ستة»، على منصة «شاهد vip» في 19 أغسطس الجاري، وذلك بعد عدة تأجيلات.

وتدور أحداث المسلسل حول الشقة رقم 6 داخل إحدى العمارات، التى تعيش فيها روبى مع جيرانها، حيث يفاجئ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها سكان العقار.

مسلسل «شقة 6» من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضى، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

من جانبه، أعرب المخرج محمود كامل، عن سعادته بالعمل مع الفنانة روبي في مسلسلهما الجديد «شقة 6».

مخرج المسلسل يتحدث عن كواليس التعاون مع روبي

وقال محمود كامل في بيان صحفي، إنه سعيد بالعمل مع روبي فهي فنانة دؤوبة والعمل معها ممتع، فهي حريصة على تفاصيل المسلسل معي، وسعيد بالتعاون مع أسرة المسلسل جميعًا منهم أحمد أحمد حاتم وصلاح عبد الله وهاني عادل ورحاب الجمل ومحمود البزاوي.

وأضاف: كما أنتظر عرض فيلمي السعودي الجديد الذي يحمل اسم «السجين»، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره، من بطولة الفنانة السعودية إلهام علي وخالد صقر وطارق النفيسي وفهد عبدالعزيز والطفلة ريم عبدالقادر، متمنيًا أن يظهر للجمهور في أحسن صورة.

يذكر أن المخرج محمود كامل أخرج العديد من الأعمال الناجحة المتنوعة ما بين الدراما والسينما منها مسلسل «القطة العامية» بطولة الفنانة حنان ترك، وفيلم «عزبة آدم، وأدرينالين، وعمار، وبنات ثانوي»، وآخرهم حكاية «أمر شخصي» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» ولعبت بطولتها الفنانة شيري عادل.