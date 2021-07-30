تعرف على موعد حفل روبي في العلمين: «دون شروط»

استحوذ موعد حفل روبي بمدينة العلمين الجديدة على محركات البحث عبر الإنترنت، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في الساحل الشمالي المقام ضمن احتفالات عيد الأضحى، حيث يأتي حفلها الجديد ضمن فعاليات مهرجان الماسة العلمين الغنائي.

موعد حفل روبي في العلمين

أيام قليلة تفصل الجمهور عن موعد حفل روبي، المقام يوم 6 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث من المقرر أن يشاركها الحفل الفنان محمود العسيلي، ويقدم الفنانين مجموعة من أبرز أعمالهما الغنائية للجمهور الذي سيبدأ التوافد على مقر إقامة الحفل من الساعة الخامسة مساء، حيث سيتم فتح الأبواب.

وتذاكر حفل روبي تأتى في 3 فئات تبدأت من 500 جنيه لفئة «البلاتنيوم»، وتتراوح أسعار تذاكر فئة الـ«VIP» من ألف إلى ألفين جنيه، بينما لم يتضمن الحفل شروط عدم السماح بالحضور لمن هم أقل من 15 عاما، حيث قالت روبي عبر حسابها على على موقع «إنستجرام»: «يلا مستنياكوا 6 أغسطس في العلمين حفل بدون شروط».

وكشفت روبي عبر حسابها على «إنستجرام»، عن موعد طرح كليبها الجديد، قائلة «‎استنوا اغنيتى الجديدة أمك وأبوك كاملة على قناتي على اليوتيوب يوم الاثنين الجاى 2 أغسطس»، وعلى الرغم من أنها لم تصدر الأغنية بعد، إلا أن البرمو تصدر قائمة الـ«تريند» على «يوتيوب».

وتعتبر أغنية «أمك وأبوك» أول أغاني ألبوم روبي الصيفي الجديد بعنوان «على سهوة» الذي يضم 5 أغاني، وأغنية «أمك وأبوك» من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

ومن كلمات الأغنية: «محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا مبقوش حتى في واتسابي حبة مايه اتبخروا».

يشار إلى أن روبي طرحت آخر أغانيها بعنوان «قلبي بلاستيك» في نهاية مايو الماضي، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».