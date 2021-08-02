أيمن محفوظ: العملات الجديدة تروج للمثلية وسنرفع قضية لإلغائها

أرسل المحامي أيمن محفوظ، إنذار رسمي لمحافظ البنك المركزي بالأمس حول ألوان العملة البلاستيكية التي أعلن عن طرحها وتداولها قريبًا والتي تحمل ألوان تشبه أعلام «الرينبو» رمز المثلية الجنسية، مطالبًا أولًا التحققق من صحتها بعد تسريبها وإلغاءها أو تغييرها إذا كانت صحيحة.

وقال «محفوظ» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تلقى رد منذ حوالي ساعة من البنك المركزي بأن تلك الألوان تم اختيارها لصعوبة تصويرها وهذا ما رفضه معللًا أن هناك العديد من الألوان يمكن استبدالها، مشيرًا إلى أن صور العملات البلاستيكية الجديدة تم تداولها بالأمس.

الأمر الذي دفعه لإرسال إنذار رسمي للبنك المركزي بصفته شخصية اعتبارية يمكن رفع قضية عليها لإلغاء تداول هذه العملات التي تروج للمثلية الجنسية مضيفًا: «من كام سنة شوفنا مشروع ليلى لما رفعوا علم الرينبو الدنيا اتقلبت والعملة دي بتمثل ثقافتنا وحضارتنا ومن حقنا كشعب نعترض على حاجة زي دي».

وتابع، أن الإنذار بداية لخطوات قانونية قادمة منها رفع قضية في حالة إثبات أن تلك الصور حقيقية، موضحًا أنه وعدد من المحامين المتضامين معه والشعب لن يرضوا أن يبقى علم المثلية على العملات الجديدة: «هنرفع قضية بالغاءالتداول لهذه العملات أو سحبها من السوق لو نزلت أو تغييرها هنطلب من القضاء منع تداولها وده طلب مشروع».