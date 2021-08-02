بعد تعرضها لحادث بالساحل الشمالي.. 5 معلومات عن المطربة سمر

حادث مروّع تعرضت له المطربة سمر منذ بضع ساعات؛ ما أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل، وتعرضها ومن معها في السيارة، لإصابات نقلوا على إثرها إلى أقرب مستشفى؛ من أجل تلقي العلاج اللازم.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المطربة سمر، على النحو التالي:

ـ 2018 أول ظهور لقناتها على «يوتيوب» بأغنية «سبني عايشة».

ـ كان الظهور الأول للمطربة سمر في منتصف عام 2018 على موقع الفيديوهات «يوتيوب» من خلال قناتها «SamarOfficial Channel»، وكان ذلك من خلال الفيديو الترويجي لأغنيتها «سيبني عايشة»، ومن ثم طرح الأغنية نفسها، التي حققت 700 ألف مشاهدة فقط حتى الآن.

ـ غنت مع مغني المهرجانات حمو بيكا «وسع للبطل»، فقبل 7 أشهر فقط، أدت المطربة سمر مع مغني المهرجانات حمو بيكا مهرجان «وسع للبطل»، في أول تجربة تجمعهما معًا، ونشرت «الكليب» الخاص بالمهرجان على قناتها على موقع «يوتيوب»، ليحقق حتى الآن ما يقرب من 4.5 مليون مشاهدة.

ـ شاركت في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، رفقة عدد كبير من نجوم الفن في مصر وجميع أنحاء العالم.

ـ خلال ظهورها في المهرجان، أعلنت في تصريحات صحفية، أنها تعمل على التحضير لأغنية «سينجل» جديدة، تمهيدًا لطرحها.

ـ «لغز كبير» آخر أغنية طرحتها المطربة سمر، قبل 3 أسابيع فقط من الآن، وحقق مشاهدات وصلت إلى ما يزيد عن 4 ملايين مشاهدة.

رحلة للساحل الشمالي

كانت المطربة سمر في طريقها إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية هناك، إلا أنها تعرضت لحادث مروع قبل وصولها، نتج عنه تحطم سيارتها بالكامل، وإصابتها بعدد من الإصابات الخطيرة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تكتب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا مع مجموعة من الصور للحادث تقول فيه: «بموت عربيتي بقت فحم وانا بموت ادعوا لي».