نشاط مسرحي في المدن الساحلية خلال شهر أغسطس الجاري

بعد فترة من الركود المسرحي، يقدم عدد من النجوم مشاريعهم المسرحية خلال شهر أغسطس الجاري، حيث تستقبل محافظة الإسكندرية ومدينة الساحل الشمالي عرضين مسرحيين جديدين وهما «ياما في الجراب يا حاوي» و«شمسية وأربع كراسي».

- مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

تنطلق مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحيى الفخراني يوم 26 أغسطس المقبل، في الإسكندرية والتي من المقرر لها أن تنطلق يوم 17 أغسطس المقبل على المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية ولمدة خمس ليال حتى 22 أغسطس كأول مسرحية جماهيرية كبيرة يتم افتتاحها بالإسكندرية منذ سنوات.

وتعود بعدها أسرة العمل استعدادا لانطلاق عروض القاهرة يوم 26 أغسطس على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «الماركيي» على أن تكون عروض القاهرة والإسكندرية بالتبادل خلال الفترة القادمة.

المسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي وإخراج مجدي الهواري وبطولة النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة، منهم إياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقه.

- مسرحية «شمسية وأربع كراسى»

أما مسرحية «شمسية وأربع كراسى»، من المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل.

وتدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبد الرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

ويشارك في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.